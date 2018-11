Le nouvel aéroport d'Istanbul, un futur géant mondial

Avec une capacité d'accueil de 90 millions de passagers par an, le nouvel aéroport d'Istanbul devrait figurer parmi les 5 aéroports les plus fréquentés au monde et pourrait, à terme, accéder à la première marche du podium.

D'ici 10 ans, la capacité d'accueil de l'aéroport devrait atteindre jusqu'à 200 millions de passagers par an, selon son futur opérateur IGA.

Il se hisserait alors au premier rang des aéroports les plus importants en terme de capacité d'accueil, selon l'organisation mondiale des aéroports Airport Council international (ACI).

En 2017, c'est l'aéroport américain d'Atlanta qui arrivait en tête de ce classement avec 103,9 millions de passagers par an.

Il était suivi par Pékin (95,7 millions), Dubaï (88,2 millions), Tokyo (85,4 millions) et Los Angeles (84,5 millions), selon ACI.

Les aéroports européens de Londres-Heathrow (78 millions), Paris-Charles de Gaulle (69,4 millions), Amsterdam (68,5 millions), Francfort (64,5 millions) et Istanbul (64,1 millions) sont arrivés respectivement aux septième, dixième, onzième, quatorzième et quinzième rang du classement d'ACI des 20 aéroports les plus fréquentés.

En 2017, la croissance du trafic aérien des aéroports en Turquie a été de 10,9% par rapport à l'année précédente, selon ACI Europe. Au premier semestre 2018, elle a bondi de 15,7% par rapport aux six premiers mois de 2017.

L'aéroport international d'Istanbul Atatürk, qui sera remplacé par le nouvel aéroport, a accueilli en 2017, près de 64 millions de passagers tandis que celui d'Istanbul Sabiha Gocken 30 millions.

Le nouvel aéroport est la première plateforme en Europe de type "greenfield", c'est-à-dire construite sur un site vierge, depuis près de 20 ans, précise ACI.

Lorsque les quatre phases de construction seront terminées, vers 2028, cet aéroport comptera six pistes et deux terminaux répartis sur un gigantesque site de 76 km2, selon IGA.

Le dernier aéroport construit en partant de zéro est celui d'Athènes Elefthérios-Venizélos, entré en service le 29 mars 2001, après celui de Munich, le 17 mai 1992.

Le nombre de passagers dans le monde est en croissance constante. Selon les dernières projections de l'Association internationale du transport aérien (Iata) il devrait, sur la base d'une estimation de croissance de 3,5% par an, doubler dans les 20 prochaines années pour passer de 4,1 milliards cette année à 8,2 milliards en 2037.

L'Iata tire régulièrement la sonnette d'alarme face aux risques de congestion des aéroports et appelle les Etats à investir rapidement dans les infrastructures.