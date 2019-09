Le meilleur parc d'attraction de 2019 est allemand

Europa-Park arrive en tête du classement 2019 des meilleurs parcs d'attraction. Il devance les adresses Disney et les rivaux émergents situés en Chine et en Amérique du Sud.

Les Golden Ticket Awards organisés par "Amusement Today" s'appuient sur le vote d'experts, d'adeptes du secteur, de fournisseurs, de fabricants et de journalistes pour évaluer les meilleurs parcs dans 22 catégories.

Comme le suggère son nom, le parc lauréat comporte 15 zones dont les thématiques sont dédiées aux pays européens. Elles sont agrémentées de 100 attractions et de 13 montagnes russes, le tout réparti sur 95 hectares.

Le parc jouit aussi de l'offre en divertissement la plus importante au monde avec 23 heures de spectacles vivants proposées chaque jour. Situé à Rust, dans une région frontalière entre l'Allemagne, la France et la Suisse, le parc attire 5,5 millions de visiteurs chaque année.

La nouveauté "Mission Astronaut", une expérience cinématique à 360 degrés dans l'espace, et l'ouverture de l'hôtel Krønasår ont fait l'actualité du parc cette année.

De son côté l'attraction Disney Millennium Falcon: Smugglers Run du parc d'Anaheim en Californie (Etats-Unis) reçoit le titre de meilleure attraction familiale de 2019.

Voici quelques-uns des autres lauréats:

Meilleur parc d'attraction: Europa-Park, Rust, Allemagne

Meilleur parc aquatique: Schlitterbahn Waterpark Resort, New Braunfels, Texas

Meilleur parc familial: Dutch Wonderland, Lancaster, Pennsylvanie

Meilleur parc animalier/marin: SeaWorld Orlando, Orlando, Floride

Meilleur service aux visiteurs et zone pour les enfants: Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee

Prix du parc le plus esthétique: Busch Gardens Williamsburg, Williamsburg, Virginie

Meilleure nouvelle installation: Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure à Universal's Islands of Adventure, Orlando, Floride

Meilleure nouveauté montagnes russes: The Steel Curtain at Kennywood, West Mifflin, Pennsylvanie

Prix de l'innovation: Canada's Wonderland, Vaughan, Ontario