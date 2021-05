Le Maroc, la Grèce et la France, des destinations de rêve pour se marier, selon Pinterest

Le réseau social Pinterest a publié dans un rapport la liste des destinations les plus attractives, selon leurs utilisateurs, pour un mariage. Le Maroc arrive en tête, suivi de la Grèce et de la France.

Le rapport a compilé les données Pinterest et révèle la liste des destinations les plus prisées par les utilisateurs. Alors que les cérémonies ont connu une pause à cause de la pandémie, les futurs mariés ou aspirants n'ont pas hésité à rêver. Ils sont nombreux à avoir publié des "boards" (tableaux) pour épingler leurs destinations préférées. Pinterest les a comptabilisés par destination et en a fait un top 20.

L'ambiance Shéhérazade est plébiscitée avec le Maroc en pole position. Vient ensuite la Grèce, avec ses jolis villages à flanc de falaise.

La France monte sur la 3e marche du podium, probablement grâce à Paris, qui porte haut sa réputation de ville romantique.

Les pays plus exotiques, comme le Mexique, Bali ou les Fidji, n'ont pas été oubliés mais arrivent respectivement en 5e, 6e et 10e positions.