Le Japon est le pays qui présente la meilleure image de marque à travers le monde.

Au classement FutureBrand Country Index 2019, qui délaisse le critère de classement traditionnel qu'est le PIB pour s'intéresser à des facteurs tels que le système de valeurs du pays, sa qualité de vie, son patrimoine et sa culture, le Japon se démarque.

Le Japon s'impose face à 74 pays étudiés (pré-sélectionnés selon la liste des 75 premiers pays de la banque mondiale). Les auteurs attribuent ce succès à des facteurs aussi variés que la beauté naturelle, la culture, la gastronomie et les exportations internationales telles que Muji, Uniqlo ou la méthode Marie Kondo.

"Avec la quête de la qualité de vie vient l'envie de se débarrasser du superflu: nous souhaitons vivre mieux avec moins. Le Japon nous montre comment faire", peut-on lire dans le rapport.

Cette estime se mesure aussi dans le domaine du tourisme.

L'augmentation du nombre d'entrées de touristes dans le pays est un indice fort du statut du pays et de sa réputation dans le monde.

En citant des statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme, le rapport souligne que le Japon a connu six ans de croissance à deux chiffres consécutifs dans le domaine touristique. Selon l'analyse de Weber Shandwick, le Japon compte aussi le deuxième plus grand nombre de mentions sur les réseaux sociaux avec des hashtags tels que #mtfuji ou #soba.

Vivre des expériences enrichissantes

Les expériences sont désormais au cœur des échanges mondiaux et les pays en tête du classement misent sur la consommation dite "en pleine conscience", comme le remarque le rapport. La Norvège, la Suisse, la Suède et la Finlande complètent le top 5.

L'édition 2019 de FutureBrand est la 8ème, la dernière remontant à 2014. Mais cette année, les analystes ont choisi une approche nouvelle en allant au-delà de la simple dimension de puissance du pays (en terme de PIB) et en ajoutant de nouvelles catégories de critères. Parmi les sous-catégories figurent les notions de système valeur, de qualité de vie, de débouchés dans le domaine des affaires, de patrimoine et de culture, de tourisme, de produits et de services. Les pays ont également été évalués selon leur propension à l'éco-respect. Après tout, les mesures écologiques sont un reflet du système de valeurs d'un pays.

À l'ère du #yolo ("You only live once"), le terme "qualité de vie" revêt une nouvelle signification et une plus grande importance.

En d'autres termes, l'objectif est désormais de "vivre des expériences enrichissantes et non simplement d'être riche", comme l'écrit l'analyste.

Cette année, les États-Unis et le Royaume-Uni ont perdu quelques places par rapport au dernier classement publié en 2014, en raison de la montée des factions populistes et des faits divers relatifs à l'extrémisme et aux politiques d'immigration. Autant de facteurs qui justifient la désapprobation du public. Les États-Unis perdent 5 places et tombent au 12ème rang. Le Royaume-Uni perd 7 places et prend la 19ème position du classement.

"Cela indique la probabilité d'un nouvel ordre mondial puisque des pays au PIB moindre peuvent ambitionner de façon réaliste de défier les nations traditionnellement perçues comme dominantes. Cela rebat les cartes en matière d'attractivité, dans le domaine touristique comme dans celui des investissements", explique le rapport.

"Dans la dynamique mondialisée actuelle, le critère principal n'est plus simplement la prospérité financière d'un pays. Ces convictions partagées doivent inciter les gouvernements à proposer davantage qu'un filet de sécurité sociale aux moins bien lotis. Ils doivent désormais veiller à créer une qualité de vie élevée pour tous."

Le top 10 du classement FutureBrand Country Index:

1. Japon

2. Norvège

3. Suisse

4. Suède

5. Finlande

6. Allemagne

7. Danemark

8. Canada

9. Autriche

10. Luxembourg