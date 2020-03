Le coronavirus réduit la Californie au tourisme virtuel.

"Entrer en hibernation et être créatif"

En cette après-midi ensoleillée, pour la première fois il est seul, sans client et sans la moindre recette à cause du coronavirus. La visite que le patron de Surf City Tours organise est entièrement virtuelle, via téléphone portable et réseaux sociaux, et la connexion erratique ne fait pas honneur au bleu du ciel ni à l'océan Pacifique.

Comme la plupart des professionnels du tourisme, Adam Duford en est donc réduit à l'inactivité: "Sans touristes, je n'ai absolument aucun revenu. Donc, ma stratégie, c'est d'entrer en hibernation et d'essayer d'être créatif", explique-t-il.

C'est ainsi qu'il a eu l'idée des visites virtuelles, qu'il a commencé à diffuser sur le compte Instagram de Surf City Tours.

Le front de mer de Santa Monica est quasiment désert. Le célèbre ponton, habituellement visité par des milliers de personnes, et sa grande roue ont été fermés par les autorités sanitaires... Première étape, non loin de là, devant "Chez Jay", restaurant où Marilyn Monroe et le président John F. Kennedy se donnaient rendez-vous.