Le Château de Pommard, une nouvelle destination pour les festivaliers

Dans la dynamique des festivals de l'été qui comptent offrir une expérience globale à leurs visiteurs en misant sur une sélection culinaire aussi pointue que leur programmation musicale, le Château de Pommard entonnera mi-juillet la deuxième édition de son "Rootstock".

Le vignoble comme nouveau terrain de jeu pour organiser un festival de l'été acquis à la cause de l'art de vivre ? Le célébrissime Château de Pommard a flairé la tendance et offre plus qu'un line-up musical aiguisé à ses festivaliers. Du 13 au 15 juillet prochains, le vignoble bourguignon, dont le pinot noir de son clos Morey-Monge est connu dans le monde entier, réunit une série d'expériences autour de la gastronomie et du vin pour compléter la journée des visiteurs, qui viendront assister au concert de Keziah Jones, Breakbot, ou encore le groupe britannique Jungle.

En choisissant Rootstock, les festivaliers font d'une pierre deux coups puisqu'un bar permet de déguster de belles étiquettes bourguignonnes, dont des grands vins de la Côte des Nuits et de la Côte de Beaune. Côté cuisine, une "food court" réunit les plats des chefs de la région.

Grand acteur de l'oenotourisme en Bourgogne, le Château de Pommard profite de cette opportunité pour présenter ses cuvées, dont un rosé dédié au festival. Le Rootstock Rosé est d'ailleurs aussi utilisé au bar à cocktails de la manifestation. Les festivaliers peuvent pousser la découverte en participant à des balades à vélo qui les emmèneront à travers les vignes les plus célèbres de la Bourgogne: à Volnay, à Puligny-Montarchet et Meursault.

Pour cette deuxième édition, le domaine fondé en 1726 inaugure la mise en place d'un hôtel éphémère sur le concept du "glamping" (contraction en anglais de "glamour" et camping", NDLR). Quinze tentes safaris ainsi que dix tipis accueilleront les festivaliers au cœur du village de Pommard. Les prix démarrent à 1.250 euros pour un package de deux personnes, avec une tente "superior", un pass trois jours pour les concerts, une dégustation des vins, un pique-nique et un accès 24h sur 24 à la zone détente du festival.