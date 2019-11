Le Burkina Faso entièrement déconseillé aux voyageurs

Washington conseille aux citoyens américains de ne plus voyager au Burkina Faso, jadis prisé par les touristes mais en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes, a annoncé le département d'Etat.

Selon le ministère américain des Affaires étrangères, le Burkina Faso est désormais à l'échelon le plus élevé de menaces pour les voyageurs "en raison du terrorisme, de la criminalité et des enlèvements".

De nombreuses prises d'otages ont eu lieu ces dernières années dans ce pays confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières.