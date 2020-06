Las Vegas rouvre ses casinos après onze semaines de confinement

"On est chauds ! Vous pouvez voir les sourires sur tous les visages", a lancé aux journalistes le propriétaire de ce casino, Derek Stevens. "Tout le monde est enthousiaste", rayonnait le patron du "D".

Roulettes et bandits manchots sont revenus à la vie dès le douzième coup de minuit et joueurs invétérés ou simples curieux se sont pressés dans les salles de jeu, comme au "D", qui avait offert des billets d'avion gratuits à plusieurs centaines de touristes américains pour fêter la reprise tant attendue.

"Vegas est encore Vegas"

Sur le fameux Strip de Las Vegas, quasiment désert depuis la mi-mars, casinos et hôtels ont dû attendre le lever du soleil pour retrouver un peu d'animation. Le Bellagio a rallumé ses spectaculaires fontaines peu avant la réouverture du casino, devant lequel des dizaines de touristes et de locaux faisaient la queue en début de matinée.

La reprise de l'activité est une bénédiction pour Las Vegas, dont l'économie tournait au ralenti faute de tourisme et où le taux de chômage a explosé, atteignant jusqu'à 33,5% au mois d'avril.

Au Bellagio, comme dans les autres établissements rouvrant leurs portes au public, les mesures sanitaires sont strictes : les salles de jeu ont réduit leur capacité de moitié et les tables de blackjack n'accueillent pas plus de trois joueurs à la fois pour maintenir les distances de rigueur. Par ailleurs, des parois de plexiglas séparent les joueurs et les croupiers, qui manipulent des jetons régulièrement désinfectés.

Malgré ces précautions, "Vegas est encore Vegas", selon les mots du PDG de MGM Resorts, William Hornbuckle. "Avec le temps, nous reviendrons à pleine capacité", a lancé le patron du plus important opérateur de casinos de Las Vegas, qui possède une dizaine d'établissements sur le Strip comme le Bellagio, le MGM Grand et le New York-New York.