La visite du musée tokyoïte dédié à Yayoi Kusama est la meilleure expérience du moment selon Time Out

Le guide des sorties Time Out a publié sa liste internationale des 50 meilleures expériences du moment. Parmi elles figurent le musée tokyoïte dédié à l'artiste Yayoi Kusama, l'antre new-yorkais de l'hédonisme ou encore la visite d'un sauna solaire suédois, à la forme ovoïde.

En tête de liste, on trouve le Yayoi Kusama Museum de Tokyo, hommage à l'artiste contemporaine restée célèbre pour son usage des pois et son goût des motifs reproduits à l'infini. Inauguré l'an dernier, le musée plonge le visiteur dans son univers visionnaire à l'aide de miroirs, de points lumineux et de motifs kaléidoscopiques...soit, comme les rédacteurs de Time Out le décrivent: "Le paradis des instagrammeurs".

Les finalistes ont été sélectionnés parmi 5.000 possibilités (offertes par 400 destinations) par le réseau des rédacteurs de Time Out et grâce à un sondage effectué auprès de 15.000 lecteurs citadins du monde entier.

Unique, authentique

Les expériences et les activités ont été jugées selon leur dimension unique, leur authenticité, leur situation géographique, leur audace et leur pertinence.

Au top 3, on trouve aussi "House of Yes" à New York, un endroit dédié à la liberté sexuelle et où l'on affiche sans inhibition toutes les couleurs de sa personnalité et le Solar Egg, un sauna solaire prenant la forme d'un œuf doré. Il se situe dans l'une des villes les plus au nord de la Suède, Kiruna.

Le top 10 des meilleures expériences touristiques et culturelles du monde à ce jour, selon Time Out :

1. Yayoi Kusama Museum, Tokyo, Japon

2. House of Yes, New York

3. Solar Egg par Bigert & Bergstrom, Kiruna, Suède

4. Meow Wolf, Santa Fe, États-Unis : exposition artistique interactive

5. Tejo at Los Amigos Club, Cali, Colombie : un jeu d'adresse et de tir détonnant

6. Musée du neuf et de l'ancien, Tasmanie, Australie : installations lumineuses immersives

7. Cinespia, Los Angeles : projections en extérieur, dans des cimetières et des lieux historiques

8. Casa Vicens, Barcelone : première œuvre architecturale totale d'Antoni Gaudí, ouvert au public l'an dernier

9. Mil, Maras, Pérou : restaurant dédié à la cuisine en altitude

10. Time Out Market Lisbonne, Portugal : un brin d'autosatisfaction avec ce marché développé par l'équipe de Time Out Lisbonne

Le classement complet est à consulter sur www.timeout.com