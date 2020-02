La vigne et le vin en France: 4 choses à savoir

La France compte 750.000 hectares de vignobles au total, soit 10% de la surface mondiale de vignes de cuve. Et une myriade de vins, champagnes, spiritueux et liqueurs.

Vignoble

Sur le plan territorial, les vignes ne représentent que des confettis par rapport aux 29 millions d'hectares de surface agricole totale que compte le pays mais elles sont implantées dans les deux tiers des départements (66 sur 101).

En valorisation, la terre viticole est de loin la plus chère, la plus recherchée et aussi la plus spéculative, estimée en moyenne à 147.300 euros l'hectare pour des vins sous Appellation d'Origine Protégée (AOP) en 2018, selon les estimations les plus récentes de la Safer (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural).

La terre de certains grands crus classés ou champagnes de prestige peut atteindre deux millions d'euros l'hectare.

Même hors AOP, la vigne reste plus de deux fois plus chère que le reste des terres agricoles, à 14.200 euros l'hectare en moyenne, contre 5.990 euros l'hectare pour des terres et prés libres et 4.740 euros pour des terres ou prés loués, selon la Safer.