La tour Eiffel est le site touristique le plus populaire du monde sur Instagram

A l'heure où Instagram est devenu incontournable dans la panoplie du parfait voyageur-photographe, la Dame de fer s'impose comme l'attraction touristique la plus souvent immortalisée et mise en relief sur le réseau social, avec 5.849.737 hashtags recensés (pour sa dénomination en langue anglaise), rapporte l'application Motif.

La rentrée a sonné et il est temps de trier les photos de vacances. Combien d'entre vous ont pris en photo un monument iconique ? La tour Eiffel pourrait bien s'être glissée dans bon nombre de portfolios puisqu'elle domine le classement des sites touristiques les plus "hashtagués" sur Instagram.

L'iconique repère parisien est davantage présent sur le réseau social que, successivement le Las Vegas Strip, le célèbre boulevard de la ville du péché, avec 4.802.560 mentions, et Times Squares à New York, avec 3.949.217 hashtags. La présence américaine est toutefois renforcée par le Grand Canyon, avec 3.433.049 mentions sur Instagram.

Dans ce palmarès, on ne trouve aucune destination asiatique. Seule la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, représente le monde oriental, avec 3.502.116 hashtags. Londres ferme la marche avec Big Ben (3.007.317 hashtags) et London Eye (2.980.066 hashtags).

Pour dresser ce classement, l'application Motif a relevé les API des développeurs d'Instagram pour mesurer le nombre de hashtags postés pour les destinations et les villes les plus visitées dans le monde.

En France, la tour Eiffel est suivie par Disneyland Paris (3.940.249 hashtags) et le Louvre (2.919.469 hashtags).