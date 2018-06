La Nouvelle-Zélande pourrait instaurer une taxe touristique et une autorisation de voyage

Le pays du long nuage blanc réfléchit à imposer une taxe à ses voyageurs, qui pourrait s'élever 35 dollars néo-zélandais, soit environ 21 euros, rapporte action-visas.com. En parallèle, un système d'autorisation de voyage, à l'image de celui des Etats-Unis, pourrait être mis en place.

Les Européens sont, à ce jour, exemptés de visa pour visiter la Nouvelle-Zélande, si leur séjour ne dépasse pas trois mois. Les autorités néo-zélandaises pourraient désormais introduire une taxe touristique, pour contribuer notamment au développement d'infrastructures dans certaines régions du pays.

Pour les nationalités qui sont assujetties à l'obtention d'un visa, cette taxe serait intégrée au coût du tampon. Néanmoins, les Australiens, les habitants des îles du Pacifique et les enfants âgés de moins de deux ans ne seraient pas concernés.

En parallèle, la Nouvelle-Zélande étudie la possibilité d'instaurer un système d'autorisation électronique de voyage pour les voyageurs qui n'ont pas besoin de visa pour atterrir à Auckland. L'objectif étant de renforcer la sécurité aux frontières néo-zélandaises. L'autorisation serait valable durant deux ans et coûterait 9 dollars néo-zélandais, soit environ 5 euros. Plusieurs pays imposent déjà de renseigner ses coordonnées et des informations personnelles avant d'embarquer. C'est le cas des Etats-Unis, de l'Australie et du Canada.