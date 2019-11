La liste des pays les plus dangereux à visiter en 2020

Pour réaliser la carte des risques qu'encourent les voyageurs, les experts en sécurité et solutions médicales de l'entreprise International SOS ont identifié les pays les plus risqués pour les voyageurs étrangers pour l'année à venir. Ils ont listé différentes catégories allant de la sécurité médicale à la sécurité routière grâce à un code couleur aisé à comprendre (rouge = pas bon, vert = bon).

Si vous êtes en train de prévoir vos vacances pour 2020, vous pouvez consulter une nouvelle carte interactive qui permet d'identifier d'un coup d’œil les destinations les plus sûres de la planète.

Les destinations à bannir

Des pays comme la Libye, le Mali, le Soudan du Sud, la Somalie, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak et le Yémen figurent parmi les plus à risques.

"De graves menaces d'attaques violentes par des groupes armés visant des voyageurs ou du personnel international. Les services gouvernementaux et les transports sont à peine fonctionnels. De vastes parties du pays ne sont pas accessibles aux étrangers." A en croire cette même carte, les destinations les plus sûres sont la Norvège, la Finlande, le Danemark, le Groenland, la Slovénie et la Suisse (la Belgique est jaune c'est-à-dire un risque bas mais pas inexistant)..