La Grèce rouvre sa saison touristique mi-juin et son ciel le 1er juillet

Le soutien du gouvernement au secteur touristique

Le ministre du Tourisme Harry Theocharis a ensuite précisé que la liste des liaisons aériennes rétablies progressivement serait annoncée fin mai. Mais "les premiers pays avec lesquels les liaisons pourront reprendre sont les pays des Balkans peu touchés par l'épidémie et les pays du nord de l'Europe, notamment l'Allemagne, puis ensuite les pays de la région plus large comme Israël et Chypre", a poursuivi le ministre à la télévision.

Le tourisme représente "plus de 20% du PIB et des centaines de milliers d'emplois", avait-il rappelé plus tôt lors d'une visioconférence organisée par The Economist.

"Notre arme sera le passeport de sécurité, de crédibilité et de santé remporté par notre pays", s'est félicité le Premier ministre.

Les touristes seront soumis à des tests aléatoires de dépistage mais la quarantaine imposée jusqu'à présent pendant quatorze jours à tous les visiteurs arrivant en Grèce ne sera plus obligatoire.

Le Premier ministre a également annoncé une baisse de la TVA notamment sur les billets dans tous les transports (de 24 à 13%) et une réduction de 40% cet été des loyers des hôteliers et des restaurateurs.