La Grèce, la destination préférée des internautes sur YouTube

On le sait moins mais les voyageurs cherchent aussi l'inspiration sur YouTube en visionnant des vidéos de destinations de vacances pour trouver le point de chute de leur prochain séjour. L'hébergeur annonce que la Grèce est le pays qui a le plus la cote.

Les guides, les commentaires sur Tripadvisor, les avis sur les réseaux sociaux... et YouTube. L'hébergeur de vidéos peut aussi être une source de bonnes idées pour organises ses vacances, prévient-il dans un communiqué qui présente les destinations les plus populaires. Le nombre de vues de vidéos de voyage a progressé de 44% en mai et juin derniers par rapport à la même période en 2017.

Depuis 2015, les images consacrées à la Grèce ont été les plus visionnées, devant celles du Japon, dont le nombre de vues a été multiplié par neuf par rapport au chiffre relevé il y a trois ans. Le succès de la Croatie est encore plus probant et constitue le troisième pays le plus "visité" sur YouTube.