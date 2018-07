La France reste le pays le plus touristique au monde

Avec 87 millions de touristes accueillis en Métropole en 2017, la France conserve sa place de pays le plus visité au monde.

Grâce au retour des touristes européens, l'Hexagone a connu l'année dernière un rebond de son activité touristique de 5,1%, selon les chiffres de la Direction Générale des Entreprises (DGE).

Après un repli en 2016, dû aux attentats terroristes, le tourisme français retrouve de belles couleurs et atteint même un niveau record avec 87 millions de vacanciers étrangers accueillis en 2017, soit une hausse de 4,3 millions de touristes en un an.

Parmi les visiteurs, 68,3 millions étaient européens (+5,6%) et 18,5 millions venaient des autres continents (+3,1%). Dans le détail, ce sont les Britanniques qui ont le plus visité la France l'an passé (12,7 millions de touristes), devant les Allemands (11,8 millions), les Belges et les Luxembourgeois (11,3 millions), les Suisses (7 millions), les Espagnols (6,8 millions), les Italiens (6,7 millions), les Néerlandais (4,4 millions) et les Russes (800.000).

Pour les touristes non européens, les Etats-Unis s'imposent comme la nation qui le plus voyagé en France avec 4,4 millions de personnes, devant la Chine (2,1 millions). Deux millions de personnes venues d'Afrique du Nord ainsi qu'1,3 million de touristes du Proche et Moyen-Orient se sont également rendus dans l'Hexagone.

En 2017, 583 millions de nuitées ont été comptabilisées au total, dont 400 millions passées dans un hébergement marchand. Les 183 millions de nuitées restantes ont été passées chez des amis ou la famille.

Au classement des pays les plus visités en 2017, la France devance l'Espagne et ses 81,8 millions de touristes et les Etats-Unis (73 millions). Suivent la Chine (60,7 millions), l'Italie (57,5 millions), le Mexique (39,3 millions), la Turquie (37,6 millions), l'Allemagne (37,5 millions), le Royaume-Uni (37 millions) et la Thaïlande (35,4 millions).