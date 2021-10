La forêt des Makes, un massif à couper le souffle

Avec sa vue imprenable sur le cirque de Cilaos, ses chemins de randonnée et ses arbres de couleurs, la forêt des Makes est l'endroit rêvé pour une évasion nature en famille. Localisée dans le Parc national de La Réunion, cette forêt vous permettra de découvrir l'un des plus beaux panoramas de l'île.

Située au cœur du Parc national de La Réunion, dans les hauts de Saint-Louis, la forêt départementalo-domaniale des Makes saura vous émerveiller. Elle est composée de bois de couleurs et quadrillée de nombreux sentiers. 900 hectares de ce massif ont été classés en réserve biologique afin de protéger le patrimoine rare et remarquable de l'île.

Cette forêt tire son nom d'un lémurien de Madagascar appelé le "Maki Vari", qui y aurait été introduit dans les années 1950.

Les historiens émettent aussi l'hypothèse qu'il aurait pour origine un outil qu'on appelait "macque", utilisé pour tasser le chanvre.

Si vous visitez cette forêt, le lieu incontournable est la "Fenêtre des Makes", à plus de 1500 m d'altitude. Ce point de vue aménagé avec un parking, des tables de pique-nique et des barbecues est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce belvédère vous offrira une vue à couper le souffle sur le Cirque de Cilaos et le Piton des neiges.