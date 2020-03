La Finlande, pays le plus heureux du monde pour la troisième année consécutive.

En pleine crise sanitaire mondiale causée par le nouveau coronavirus, la Finlande a été désignée le pays le plus heureux du monde pour la troisième fois consécutive, selon un très officiel rapport de l'ONU.

Les pays nordiques en tête

Le pays nordique devance le Danemark, 2e, et la Suisse, 3e, selon le classement 2020 du "World Happiness Report". Le Soudan du Sud et l'Afghanistan, deux pays en proie à la guerre, occupent respectivement l'avant-dernière et la dernière place du classement.

La méthodologie utilisée consiste à demander à un échantillon de personnes venant de 156 pays différents de répondre à une série de questions sur la perception de leur qualité de vie sur une échelle de 0 à 10.

Sont prises en compte des mesures telles que le PIB, les aides sociales, la liberté individuelle ou encore le niveau de corruption.

Comme lors des sept rapports précédents, les pays nordiques dominent le classement. Aux dix premières places, on retrouve également la Nouvelle-Zélande, 8ème, et l'Autriche, 9ème.