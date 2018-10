L'univers d'Harry Potter illuminera bientôt à nouveau Londres

Les fans de Harry Potter peuvent ressortir leurs baguettes et leurs vieux grimoires, une nouvelle installation magique illuminera dans quelques jours l'accès à la cathédrale St. Paul de Londres, en amont de la sortie d'un nouvel opus du préquel de la saga à succès.

Alors que les jours raccourcissent et que la nuit envahit la ville chaque jour plus tôt, 9 baguettes magiques géantes viendront illuminer le passage entre le pont Millennium Bridge et la cathédrale St. Paul la semaine prochaine, en amont de la sortie du film "Les Animaux Fantastiques: Les Crimes de Grindelwald".

Dès 18h45, les baguettes d'environ 5 mètres de haut chacune illumineront Peter's Hill et ouvriront les festivités organisées pendant quatre semaines dans la ville.

Par exemple, les "Mercredis de la sorcellerie" ("Wizarding Wednesdays"), une fanfare reprendra les grands thèmes de la saga Harry Potter et de celle des Animaux Fantastiques dans les rues de la ville. Les fans des films pourront aussi participer à des ateliers d'entraînement au maniement de la baguette.

L'installation visera aussi à faire connaître l'association caritative "Lumos" de J.K. Rowling, l'auteure des romans originaux, qui œuvre pour le protection des enfants en situation précaire à travers le monde.

Les lumières des baguettes géantes seront visibles du 18 octobre au 12 novembre. A noter que le film "Les Animaux Fantastiques: Les Crimes de Grindelwald" sortira sur les écrans belges le 14 novembre 2018.