L'oenotourisme, c'est le dada de l'Amérique du Sud

Si la mention "vins du nouveau monde" colle encore inlassablement à la peau de ses nectars, l'Argentine, le Chili et l'Uruguay ont bien des leçons à donner en matière d'oenotourisme, s'imposant en tête des meilleurs vignobles à visiter dans le monde, d'après le listing chapeauté par le distributeur William Reed Business Media, qui gère les "50 best", le fameux classement des 50 meilleurs restaurants du monde.

L'expertise de l'Amérique du Sud en matière d'oenotourisme n'a en fait rien de nouveau. Déjà en 2019, lorsque William Reed Business Media décide de transposer le concept de listing pour honorer les cinquante meilleures adresses oenotouristiques de la planète, le continent sud-américain se démarque d'emblée, avec un domaine argentin en tête de liste et un autre uruguayen en dauphin. Zuccardi Valle de Uco et Bodega Garzon confirment leur pole position dans ce palmarès 2020 annoncé via une cérémonie en ligne, Covid-19 oblige.

Il n'est aucunement question ici de la qualité des vins. Le classement honore l'innovation et l'efficacité de l'offre touristique déployée pour séduire les œnophiles. Ce sont 500 votants, experts dans le monde du vin, qui choisissent de féliciter leurs domaines préférés en partageant une liste de sept adresses, dont quatre doivent se situer en dehors de leur région de référence.