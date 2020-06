Les gestes barrière sont toujours en vigueur en Italie

L'Italie rouvre ses frontières pour sauver sa saison touristique - © ANDREAS SOLARO - AFP

Les interdictions de grands rassemblements, l’obligation du port du masque dans les lieux clos et dans les transports publics demeurent, de même que les inévitables précautions de distanciation sociale et prises de températures dans les gares et aéroports.

Encore traumatisée par ses 33.500 morts du Covid-19 en trois mois, l’Italie, impatiente de retourner à la normalité comme de relancer son économie, se déconfine progressivement depuis début mai.

Commerces, cafés et terrasses ont rouvert, de même que la grande majorité des monuments et sites touristiques : Basilique Saint-Pierre et Colisée à Rome, Pompéi, tour de Pise, cathédrales de Milan et Florence, musées du Vatican, etc. A l’image des canaux de Venise, où les gondoles attendent le client, ces monuments et musées célèbres restent pour le moment très peu fréquentés, si ce n’est par quelques visiteurs italiens, une anomalie dans ces lieux habituellement bondés de touristes venus de toute la planète avec leur perche à selfie.