L'Italie ferme toutes ses stations de ski

"Nous invitons tous nos associés à la fermeture, afin de permettre le départ des invités toujours présents", a annoncé le président de l’association des hôteliers du Val d’Aoste (Adava), Filippo Gerard. "La situation est devenue grave et peut-être que nous l’avons tous sous-estimée , il faut maintenant éviter autant que possible la circulation des personnes", a-t-il ajouté.

La région du Val d’Aoste, frontalière de la France et la Suisse, où se trouve le versant italien du Mont-Blanc a décidé de fermer la totalité de ses hôtels à partir de dimanche et jusqu’au 3 avril.

Un pays paralysé

Le gouvernement a décrété dimanche la mise en quarantaine d’une large partie nord du pays, soit environ 15 millions de personnes vivant en Lombardie et dans quatorze provinces, une mesure exceptionnelle qui limite drastiquement les entrées et sorties de ces territoires. Les villes parmi les plus instagrammables du monde sont de plus en plus inaccessibles.

Des mesures restrictives ont aussi été prises pour l’ensemble du pays, notamment la fermeture jusqu’au 3 avril des sites culturels, cinémas, théâtres et discothèques.

Pays d’Europe le plus touché par le nouveau coronavirus, l’Italie a enregistré en 24 heures 97 nouveaux décès, ce qui porte à 463 le nombre total de morts depuis le début de l’épidémie dans ce pays, selon un bilan officiel publié lundi soir par les autorités italiennes.

Avant même que le coronavirus arrive à Rome, la ville était désertée de ses touristes. Les conséquences sur l’économie sont encore inconnues mais risquent de faire du mal à une économie déjà en peine.