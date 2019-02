L'île de Palawan, aux Philippines, un havre de biodiversité

Au cœur de l’île de Palawan se cache l’une des sept nouvelles merveilles de la nature. Voici la rivière souterraine de Puerto Princesa.

Sur l'île de Palawan, aux Philippines, se cache l'une des sept nouvelles merveilles de la nature: le Parc national de la rivière souterraine de Puerto. Il abrite l'un des ensembles de grottes les plus impressionnants au monde avec sa cavité principale qui s'étend sur plus de 24 kilomètres. Sa rivière souterraine s'écoule sur 8,2 kilomètres.

Autre phénomène rare: cette rivière débouche directement sur la mer et sa portion inférieure, constituée d'un mélange d'eau douce et d'eau salée, fluctue en fonction des marées.

Autour des formations rocheuses se trouvent de l'eau couleur émeraude, des forêts primaires intactes et une faune sauvage unique. Le parc abrite au moins 165 espèces d'oiseaux, comme la perruche de Luçon, le pygargue à ventre blanc, le mainate religieux, le calao de Palawan...

Une trentaine d'espèces de mammifères et une vingtaine d'espèces de reptiles logent également sur cette île. Parmi les animaux emblématiques pouvant être observés: le macaque crabier, le python réticulé ou le binturong.

Depuis 1999, le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.