L'idée d'une prime pour ne plus avoir de voiture fait son chemin en Allemagne

Tout ou presque est fait pour inciter les automobilistes à ne plus rouler en ville, à commencer par le développement de zones à faible émission n'autorisant la circulation que de modèles récents et non polluants.

Une initiative en provenance de Berlin pourrait bien encore changer la donne : des activistes écologistes proposent en effet de verser une "prime" pouvant aller jusqu'à 1.100 euros à chaque foyer déclarant ne pas posséder de voiture.