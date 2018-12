L'Espagne, destination la moins chère pour partir en vacances en 2018

Pour prendre des congés à l'étranger, les vacanciers avaient tout intérêt à s'envoler vers l'Espagne en 2018. A l'heure des premiers bilans de l'année, le voyagiste en ligne spécialiste des séjours de dernière minute Départ Demain publie le bilan des formules qui ont été les moins onéreuses.

Sur la base de séjours incluant les vols, les taxes et les nuits en hôtels quatre étoiles pour sept jours de congé, l'Espagne représentait la destination la plus intéressante pour partir au dernier moment, notamment l'île de Grande Canarie, dans l'archipel des Canaries. Pour un départ fin avril dernier, les plus avisés ont décroché une formule à 184 euros.

La Tunisie était la deuxième destination la moins chère de l'année, avec un séjour à 242 euros. La Grèce complète le trio de tête, avec des vacances à 256 euros la semaine. On retrouve ainsi les destinations les plus plébiscitées habituellement dans le pourtour méditerranéen.

Dans ce classement, l'Italie, avec un séjour en Sardaigne fin mai, ainsi qu'une semaine de congés sur l'île portugaise de Madère constituent les autres voyages les moins coûteux de l'année.

A noter que la destination long-courrier la plus abordable était la République dominicaine, à 659 euros la semaine.