L’Auvergne, eldorado des touristes à l’heure du coronavirus

Dans le Puy-de-Dôme, département phare du tourisme vert, la saison s’annonce "exceptionnelle, voire record", relève une responsable de la mission Tourisme du conseil départemental, même si les chiffres définitifs ne seront pas connus avant plusieurs mois.

"On profite du vert et on évite la foule !" : à l’image de Lauriane Falkenau, venue de l’Oise, les touristes en quête de grands espaces ont plébiscité l’Auvergne, qui a bénéficié des effets cumulés du coronavirus et de la canicule.