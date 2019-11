L'Australie, destination de 2020 selon le magazine Travel + Leisure

Le titre vise à mettre en lumière une destination qui capte les tendances touristiques du moment grâce à la pertinence de son offre culturelle, son énergie et sa dimension intemporelle.

Les rédacteurs du magazine Travel + Leisure ont décerné le titre de Destination de l’année à l’Australie, pour ses splendides paysages naturels, sa culture et sa scène culinaire innovante. Les rédacteurs notent que les régions les moins fréquentées par les touristes se dotent de nouveaux établissements hôteliers, ce qui permet l’exploration du vaste territoire australien.

Des chefs et des vignerons inventifs exploitent des ingrédients locaux pour mettre en valeur le terroir (Adélaïde serait, à ce propos, la meilleure destination en matière de gastronomie). Le pays jouit par ailleurs de paysages à couper le souffle.

Si l’Australie fait rêver, la rédactrice en chef du magazine Jacqui Gifford déclare : "Dans notre monde actuel, connecté 24h/24 et 7/7, nous voudrions que l’on prenne le temps de se déconnecter et de réaliser enfin ce rêve". Elle ajoute que s’il fallait partir en quête de nouveauté et apprécier la beauté à la fois simple et somptueuse de la Terre, l’Australie et ses sept régions auraient largement de quoi satisfaire notre soif d’aventure.

Pour accompagner son propos, Travel + Leisure publie des guides touristiques de ces sept états. Le Japon et le Portugal ont reçu ce titre les années précédentes.