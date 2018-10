L'Asie-Pacifique est la deuxième région du monde la plus visitée

Les arrivées de touristes internationaux dans la région Asie-Pacifique ont bondi de 6% en 2017, ce qui représente 323 millions de voyageurs, rapporte l'Organisation mondiale du tourisme, qui cite un rapport des tendances du tourisme en Asie.

L'Asie-Pacifique constitue la deuxième région du monde la plus fréquentée par les touristes, après l'Europe. Sur le Vieux Continent, les arrivées internationales sont les plus importantes depuis 2005, évaluées à +6% par an, quand la moyenne mondiale se situe à 4%.

5,7 millions de voyageurs chinois ont visité le Vieux Continent en 2016, dont 3,5 millions dans les pays de l'Union européenne. Dans le même temps, 5,5 millions d'Européens se sont rendus dans l'Empire du Milieu, dont 3,1 millions provenaient d'un pays membre de l'Union européenne.

"L'augmentation des voyages internationaux par la vigueur de la croissance économique dans cette région, qui abrite plus de la moitié de la population mondiale, conjuguée à l'amélioration de la connectivité aérienne, la facilitation des voyages et de grands projets d'infrastructures" sont les raisons majeures qui expliquent l'engouement des touristes internationaux pour l'Asie-Pacifique, commente l'Organisation mondiale du tourisme.