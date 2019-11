L'Arménie, destination à découvrir en 2020.

Alors que certains profiteront des vacances de Noël pour s'offrir une dernière escapade en 2019, l'agence de voyages Evaneos publie la liste des destinations qui ont tout intérêt à être découvertes en 2020.

D'après ce top dix des destinations 2020 relayé par Le Quotidien du Tourisme, l'Arménie constituera le premier voyage hors des sentiers battus à réserver. Ce palmarès consiste en effet à mettre en lumière les contrées inattendues. Coincé entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, le pays où Charles Aznavour puisait ses racines présente assez d'atouts pour séduire aussi bien les voyageurs œnophiles que les amoureux de belles églises ou les randonneurs à la recherche de grands espaces. 2020 serait l'année de la découverte des grands carrefours de civilisations, avec l'Ouzbékistan en 3e place et la Jordanie en 5e position.

Dans un tout autre genre, thermique comme culturel, le Chili se tient en deuxième choix de cette liste. D'ailleurs, l'Amérique du Sud trace de belles perspectives pour les baroudeurs. Evaneos réitère le conseil de visiter la Colombie (9e), déjà présente dans le palmarès de l'année dernière.

Pour les amoureux de la faune et de la flore, Evaneos propose de partir à la rencontre des gorilles en Ouganda (8e), à moins qu'ils ne préfèrent rencontrer les lémuriens de Madagascar (10e). L'Afrique compose de belles idées, avec l'Ethiopie en 4e position. Et pour ceux qui recherchent la splendeur des paysages entre mer et montagne, direction les Philippines (6e), sinon la Nouvelle-Zélande pour un grand bol d'air frais (7e).

Consulter le classement: www.quotidiendutourisme.com