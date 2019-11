L'Arabie saoudite veut s'ouvrir aux touristes étrangers

Depuis septembre dernier, les touristes étrangers de 49 pays peuvent se voir délivrer un visa touristique pour visiter l'Arabie saoudite. Le Royaume s'est félicité cette semaine d'avoir reçu plus de 77.000 demandes de visa au cours du premier mois de la mise en place de ce service simplifié.

Nouveaux visas électroniques

En vue de doper son industrie touristique et pour diversifier ses revenus principalement fondés sur l'économie du pétrole, le Royaume a annoncé de nouvelles règles concernant la délivrance de visas pour les citoyens de 49 pays fin septembre. Parmi ces pays, on note les Etats-Unis, Singapour, la Corée du Sud, la Malaisie, la Chine et le Royaume-Uni. Ces nouveaux visas électroniques sont valables pour une année.

Avant cette réforme, les visas pour se rendre dans ce pays ultraconservateur se limitaient aux pèlerins, aux expatriés, aux voyageurs d'affaires voire aux spectateurs de rencontres sportives ou d'événements culturels.

A l'occasion du salon World Travel Market qui se tenait à Londres cette semaine, les autorités saoudiennes ont annoncé que depuis le lancement des nouvelles procédures d'e-visas le 27 septembre dernier, le pays avait reçu 77.000 demandes.