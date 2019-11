L'Alpe d'Huez conserve son titre de "Meilleure station de ski d'Europe" en 2020.

La France domine le nouveau classement des "Meilleures stations de ski européennes" dévoilé par le site bruxellois "European Best Destinations", et la station de l'Alpe d'Huez conserve sa première place.

Pour la troisième année d'affilée, l'Alpe d'Huez se trouve à la première place de ce classement annuel réalisé grâce au vote de plus de 120.000 voyageurs du monde entier. Les stations en lice émanaient tant de France que d'Italie, d'Autriche et de Suisse. En plus de ses pistes adaptées à toute la famille, même aux débutants, cette station du Massif des Grandes Rousses offre aussi l'un des meilleurs enneigements d'Europe.

Avec quatre stations dans les dix premières places, la France domine ce classement, devant l'Autriche (3 stations) et l'Italie (2). En plus de l'Alpe d'Huez, l'Hexagone est représenté par Val Thorens, La Plagne et Val d'Isère. Val Thorens, en Savoie, figure à la troisième place du classement, juste derrière le domaine de SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental en Autriche.

Le site European Best Destinations a par ailleurs compilé différents classements, dont celui des "Meilleures stations de luxe" (Courchevel en France, Gstaad et Davos en Suisse) et celui de la "Meilleure station pour le snowboard" (Avoriaz en France et St. Anton en Autriche). Le site européen a par ailleurs livré le classement des stations les plus abordables d'Europe, dominé par deux stations bulgares: Bansko et Borovets.

Voici les 10 meilleures stations de ski d'Europe pour 2020 selon le site European Best Destinations:

1. L'Alpe d'Huez, France

2. SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, Autriche

3. Val Thorens, France

4. Livigno, Italie

5. Crans-Montana, Suisse

6. Kitzbühel, Autriche

7. Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Autriche

8. La Plagne, France

9. Cortina d'Ampezzo, Italie

10. Val d'Isère, France



Tous les classements sur le site d'European Best Destinations: www.europeanbestdestinations.com