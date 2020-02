Kaliningrad, élue destination émergente dans le monde par TripAdvisor.

TripAdvisor publie le cru 2020 de ses Travellers' Choice Awards , un classement des destinations qui ravissent le plus les baroudeurs, d'après leurs notes et commentaires publiés au sujet des restaurants, des hébergements ou encore des attractions. Depuis le lancement de la nouvelle plateforme, les voyageurs peuvent aussi enregistrer leurs inspirations pour planifier un futur séjour . Et c'est grâce à cet outil que l'on devine les destinations qui auront la cote dans les prochains mois.

Le géant du commentaire en ligne a revu sa copie cette année pour dévoiler le nouveau palmarès des destinations tendances dans le monde et ajoute dans son palmarès Travellers' Choice Awards une liste des voyages qui pourraient être bientôt à la mode. La ville russe de Kaliningrad inaugure ce nouveau classement.

Les 25 destinations émergentes dans le monde

La ville de Kaliningrad obtient la première place du palmarès des destinations émergentes. Enclavé entre la Pologne et la Lituanie, le territoire est totalement détaché géographiquement de l'immense pays. Depuis l'année dernière, on peut la visiter plus facilement grâce à un visa électronique gratuit.

Sur d'autres latitudes thermiques, la ville de Saranda en Albanie intrigue aussi et se place en deuxième position, devant Beyrouth au Liban. Et si la France est une destination incontournable pour des touristes du monde entier, l'hexagone parvient encore à surprendre puisqu'elle obtient elle aussi une destination émergente. Et c'est contre toute attente l'île d'Oléron qui en est le porte-étendard.