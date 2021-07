Je voyage écoresponsable :où réserver en France ?

Cette année, c'est décidé : l'été sera placé sous le signe de l'écoresponsabilité. Mais comment s'assurer de trouver un logement ou des activités en harmonie avec ses valeurs pro-environnementales ? Voici quelques pistes pour celles et ceux qui prévoient de passer leurs vacances en France.

Pour les moins gros budgets, on trouve aussi quelques gîtes "zéro déchet", notamment Le Bocal situé à Seigné, en Charente-Maritime . Dans cet établissement intimiste géré par un jeune couple, le tri est une règle d'or, tout comme le compost et les produits alimentaires achetés en circuit court. L'établissement propose même des ateliers pour créer ses propres cosmétiques !

On pense par exemple à l' hôtel parisien 4 étoiles Opéra Liège qui début 2020, annonçait sa volonté d'en finir avec les emballages et objets en plastique à usage unique.

Vous êtes adepte du zéro déchet et un brin contrarié à l'idée de faire une entorse à vos bonnes habitudes ? Sachez qu'il existe quelques établissements dans l'Hexagone qui ont pris le pli.

Vous pourrez par exemple vous offrir un séjour dans une tiny house en allant sur GreenGo ou encore dans un dôme en bois au beau milieu d'une forêt des Vosges sur la plateforme We Go GreenR .

Certaines plateformes souvent présentées comme des équivalents "écolos" d'Airbnb (bien que plus confidentielles) proposent des hébergements en pleine nature.

Et si vous souhaitez pousser l'expérience plus loin, vous pouvez aussi vous frotter au "slow tourisme". Loin du tourisme de masse, ce mode de voyage invite à prendre son temps pour découvrir les trésors d'une région.

Il s'agit de s'imprégner de la nature, s'émerveiller de la richesse des paysages ou encore déguster les spécialités gastronomiques locales.

C'est précisément l'idée du réseau Ethic Etapes, qui propose plus d'une quarantaine d'hébergements touristiques répartis un peu partout dans l'Hexagone.

Cette année, l'association a lancé la campagne "Partout chez vous". Le principe ? Investir votre lieu de vacances comme si vous l'habitiez à l'année. Exit donc, les tops 10 des plus beaux monuments à visiter que l'on trouvera sur internet et dans les guides de voyage traditionnels. Ici, c'est un tourisme de proximité et "hors des sentiers battus" qui est privilégié.

Vous pourrez par exemple visiter des quartiers uniquement connus par les locaux ainsi que découvrir les talents des artisans et les spécialités des commerçants du coin. Le tout sans faire la queue et débourser une fortune !