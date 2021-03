Israël : un quasi-retour à la normale avec la réouverture des restaurants.

Israël rouvre ses bars et restaurants - 07/03/2021 Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien: "C'est une belle journée, nous ouvrons avec un" passeport vert "des restaurants, qui reviennent à la vie. Nous devons encore nous surveiller, nous devons porter des masques, garder les distances dont les gens ont besoin, la distance sociale. Mais, nous en sortons". Pour Fatima Barakat, propriétaire du café City View, «Aujourd'hui est un jour heureux pour nous parce que nous sommes ouverts, mais nous sommes toujours inquiets parce que la corona n'est pas encore terminé, personne ne sait quand il se terminera. Nous avons en fait peur qu'il y ait un autre confinement, et le tourisme n'est pas du tout revenu à la normale. "

Ecoles, horeca, culture : une reprise progressive et encadrée

Selon les nouvelles mesures d'allègement des restrictions entrées en vigueur dimanche matin, les collégiens vont pouvoir reprendre leurs études en présentiel dans les zones du pays où le taux de contamination reste faible.

Les limitations pour les lieux de culte sont également assouplies : 50 personnes en extérieur et 20 en intérieur. Réouverture également des salles de réception et salles à manger dans les hôtels, qui pourront accueillir jusqu'à 50% de leur capacité, avec un maximum de 300 personnes.

Les événements culturels et sportifs et les conférences pourront reprendre avec un maximum de 500 personnes à l'intérieur et 750 à l'extérieur, sur présentation du "passeport vert".

L'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, fermé depuis la fin janvier hormis pour les vols cargos et des vols spéciaux permettant à un maximum de 200 personnes à rentrer par jour au pays, a vu sa capacité d'accueil passer à 1000 voyageurs par jour en provenance de New York, Francfort, Paris, Londres, Kiev, Toronto et Hong Kong. Et ce nombre devrait passer à 3000 en milieu de semaine.