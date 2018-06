Inauguration du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, 52e PNR français

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume a été officiellement inauguré dimanche, devenant le 52e Parc naturel régional français, le 8e dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

La création de ce Parc de plus de 84.000 hectares situé à l'est de Marseille, à cheval sur les Bouches-du-Rhône et le Var, avait été officialisée par arrêté ministériel en décembre.

Dernier Parc naturel régional français, après celui des Baronnies provençales, lui aussi en Paca, créé en janvier 2015, le Parc de la Sainte-Baume sera un nouveau "vecteur d'attractivité pour la région", s'est félicité le président de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier.

"Un million d'euros investis dans les Parcs naturels régionaux représentent 7,5 millions d'euros en moyenne de retombées économiques locales", a affirmé au passage M. Muselier, selon qui ce label n'aboutit en aucun cas à "une mise sous cloche" du patrimoine.

A côté de ses 52 Parc naturels régionaux, une liste inaugurée par le Parc Scarpe-Escaut, en 1968, dans ce qui est aujourd'hui la région Hauts-de-France, la France compte également 10 Parcs naturels nationaux. Le dernier en date, celui des Calanques, entre Marseille et La Ciotat, a été créé en 2012.