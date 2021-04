"Un Oscar pour Husavik" : cette paisible bourgade du nord de l'Islande, devenue le décor de la comédie "Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga", en lice pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, se voit déjà en haut de l'affiche à l'approche de la cérémonie, qui aura lieu ce soir à Los Angeles.

Le décor d'une comédie en lice pour l'Oscar de la meilleur chanson

Husavik, ce petit village islandais qui rêve d'un Oscar. - © Wildnerdpix - Getty Images/iStockphoto

Depuis quelques jours, le sol de l'artère principale d'Husavik a été peint en rouge pour l'occasion, une manière pour ses habitants de fouler, eux aussi, le tapis rouge des stars attendues à Los Angeles.

Celle que l'on surnomme "la capitale européenne de l'observation des baleines", où les touristes en excursion sont quasiment assurés de croiser un cétacé, se prend à rêver depuis la nomination de "Husavik - My Home Town" ("Husavik - Ma ville natale" en français) dans la catégorie "Meilleure chanson originale".

Le titre est le point culminant du film "Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga", une comédie produite par Netflix qui raconte le parcours semé d'embûches de deux musiciens, joués par Will Ferrell et Rachel McAdams, représentant l'Islande au concours international de la chanson.