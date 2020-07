Hôtels : quelles destinations proposent les meilleures affaires ?

On peut s'étonner de la faible présence d'établissements de l'Asie du Sud-Est , où le rapport qualité/prix est généralement salué par les voyageurs. Ici, la ville vietnamienne de Hoi An apparaît d'ailleurs comme la destination du bon plan.

Les 25 hôtels dans le monde qui sont les meilleures affaires selon Tripadvisor :

1. Hotel Villa Sirena, Italie

2. Hotel Rural Arpa de Hierba, La Pereda, Espagne

3. Cabo Vista Hotel, Cabo San Lucas, Mexique

4. Riverside Oasis Villa, Hoi An, Vietnam

5. Pension Berganemone, Allemagne

6. The Trails Inn, Eureka Springs, Etats-Unis

7. Hotel Parga Princess, Parga, Grèce

8. Port Douglas Motel, Australie

9. Colinda Cabanas, Belize

10. Pousada Capitu, Imbassai, Brésil

11. Hotel Lido, Cattolica, Italie

12. Green Apple Hotel, Hoi An, Vietnam

13. Green House Apart Hotel, Gumbet, Turquie

14. Comfort Hotel Bayer's Lake, Halifax, Canada

15. Filoxenia Hotel Apartments, Tholos, Grèce

16. Pri Lenart Hotel, Skofja Loka, Slovénie

17. Lazy Lizard Motor Inn, Port Douglas, Australie

18. Topsail Shores Inn, Sneads Ferry, Etats-Unis

19. Kantary Bay, Phuket, Thaïlande

20. The Country Side Resort, Pushkar, Inde

21. Mision de los Arcos, Huatulco, Mexique

22. Hotel Ceilidh-Donia, Édimbourg, Royaume-Uni

23. Popular Residence Hotel, Siem Reap, Cambodge

24. Huaira Huasi, Argentine

25. Crowne Plaza Maruma Hotel & Casino, Venezuela