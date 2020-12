Highgate : l'appel au secours des gardiens du cimetière londonien où repose Marx

Malgré la beauté des lieux, pierres tombales et catacombes ont souffert d'années de négligence et des effets du réchauffement climatique.

Certaines tombes sont entourées de rubans de signalisation et de panneaux avertissant des risques. D'autres penchent dangereusement ou sont carrément couchées au sol. Des arbres ont glissé leurs racines dans les interstices des pierres tombales. Les mouvements du sol argileux ont aussi déplacé des monuments.

"La menace pour le cimetière vient de nos arbres, du lierre, des ronces. En gros, c'est la nature qui essaie de reprendre le cimetière", constate Franck Cano, jardinier en chef du cimetières. Les vents sont également devenus plus forts, explique-t-il.

Les températures plus chaudes entraînent la prolifération de champignons et les arbres sont attaqués par "beaucoup plus de nuisibles et de maladies".