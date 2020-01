Helsinki est la destination idéale dans le monde pour élever des enfants

Scandinavie: le paradis des familles

Helsinki - © Philippe Turpin - Getty Images/Photononstop RF

Congé parental, qualité du système éducatif, santé, revenus, qualité de l'air, les activités disponibles pour les enfants... Au total, 16 critères ont été analysés. Pas moins de 150 destinations ont été scrutées.

Souvent pointée comme un modèle de société, la Scandinavie tient une place prépondérante sur le podium: Helsinki décroche la médaille d'or tandis qu'Oslo obtient le bronze.

Il faut en fait miser sur des pays où le thermomètre ne monte pas beaucoup pour espérer élever un enfant dans les meilleures conditions. Le Canada est placé en effet à la deuxième position grâce à la ville de Québec. La démonstration se poursuit dans le reste du palmarès, avec Copenhague au Danemark en 5e place, Stockholm en Suède en 6e, Reykjavik en Islande en 7e, Calgary et Montréal au Canada respectivement en 8e et 9e et enfin Göteborg, en Suède, en 10e.

Le classement sur le site du Daily Mail: www.dailymail.co.uk