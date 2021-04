Gibraltar devenue une "oasis" grâce à une vaccination massive.

Un espace de liberté retrouvée au sud de l’Espagne

Grâce à l’avancée de la vaccination, depuis fin mars, les masques ne sont obligatoires à Gibraltar que dans les lieux publics fermés, les commerces et les transports en commun. Le couvre-feu fixé à minuit y a aussi été levé, relançant l’activité des bars et des restaurants, qui n’avaient rouvert leurs portes que le 1er mars après des mois de restrictions.

Jeudi, le chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo, a même annoncé pour ce lundi la levée des règles limitant le nombre de convives pouvant s’asseoir à la même table dans un bar ou un restaurant ainsi que la fin, le 16 avril, de la limite de 16 personnes pouvant se réunir.

Cette levée des restrictions a enfin permis à Cristine Parody de célébrer Pâques "comme il se doit" avec ses filles et ses petits-enfants, qui n’avaient pu être avec elle pour Noël et pour son 65e anniversaire. "C’était merveilleux de pouvoir se retrouver", confie-t-elle dans la rue principale de Gibraltar, désormais bondée et où les promeneurs ne portent que rarement le masque.