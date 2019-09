"Friends": celui qui visitait les 6 lieux emblématiques de la série à New York

Le Museum américain d'Histoire naturelle

Voilà un des plus grands musées de New York. Et les plus assidus auront retenu cette étape pour se souvenir du métier de Ross, paléontologue et passionné de dinosaures. Qui plus est, en visitant ce musée, vous ferez d'une pierre deux coups si vous êtes cinéphile puisque le monument a également servi de cadre au scénario de "La nuit au musée", dans lequel on aperçoit la façade extérieure.