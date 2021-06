Forêt domaniale du Rialsesse : voyage dans l'une des plus majestueuses cédraies de France

Promeneur en quête de hauteur, la forêt domaniale du Rialsesse est faite pour vous. Sa végétation variée, ses cèdres remarquables et son dénivelé de plus de 500 mètres sont un appel à l'exploration. Découvrez ce beau massif situé au cœur de l'Occitanie.

A la croisée des climats atlantique et méditerranéen, la forêt du Rialsesse se caractérise par deux étages de végétation bien distincts. Le chêne pubescent implanté dans les basses altitudes laisse ainsi sa place au sapin, entre autres, à partir de 550 mètres.

Avec une altitude allant de 280 à 820 mètres, son relief est complexe et implique des pentes importantes, jusqu'à 80% !

Caractérisé par un paysage de moyenne montagne , Rialsesse s'étend sur le massif des Berques et celui de Rennes-les-Bains, deux sommets séparés par les gorges du Bézis.

Avec ses terres teintées de rouge et sa végétation méditerranéenne mêlée à ses futaies de montagne , la forêt domaniale du Rialsesse a de quoi vous épater. A 1 heure 30 au sud-est de Carcassonne (Aude), ce massif de 2.116 hectares est situé au cœur des Corbières occidentales, région naturelle classée Natura 2000 marquant la transition entre le Massif central et les Pyrénées.

Le sentier des Berques : au départ d'Arques, ce chemin vous fera passer par l'ancienne pépinière de l'Office national des forêts (ONF) reconvertie en arboretum . Venez contempler les vieux arbres qui s'y trouvent avant de reprendre votre route. Le sentier traverse ensuite une sapinière pour arriver à un magnifique point de vue qui surplombe la ville d'Arques. Avis aux plus sportifs, ça grimpe !

Les reliefs de la forêt du Rialsesse sont rudes . Mieux vaut être un randonneur expérimenté pour s'y aventurer. Mais ses points de vue, sa riche biodiversité et ses curiosités géologiques ne vous décevront pas. Deux itinéraires principaux vous permettront de parcourir ce massif :

Cette réserve d'eau formée naturellement est un coin de quiétude pour les randonneurs mais aussi une aubaine pour la faune locale. Au bord du lac, une formation rocheuse de grès fait tout le charme de l'endroit. On trouve même un beau cèdre du Japon en face de la zone humide. "Si vous passez par là, prenez quelques minutes pour vous ressourcer", explique Olivier Rouzoul.

Une balade en forêt du Rialsesse sera l'occasion de réviser vos essences forestières ! Elle en compte pas moins de 52 (34 feuillus et 18 résineux) ! Cèdres de l'Atlas, pins noirs, hêtres, chênes pubescents, sapins de Douglas, chênes verts, châtaigniers… La liste est longue. Le massif abrite même des arbres remarquables par leurs dimensions ou leur provenance.

Sur votre route, ouvrez grand les yeux et levez la tête : beaucoup d'arbres dépassent les 50 mètres de haut. C'est le cas de plusieurs cèdres situés dans les îlots de vieillissement, dont certains font plus d'un mètre de diamètre. Dans l'ancien arboretum du Planal, plusieurs spécimens se distinguent par leur âge et leur exotisme, à l'image de quelques séquoias ou d'un ginkgo.

Une si grande diversité forestière va de pair avec une faune sauvage variée. En forêt domaniale du Rialsesse, l'avifaune est très développée. La présence de l'aigle royal, du vautour fauve, de la bondée apivore, de l'autour des palombes, du hibou petit-duc ou encore du pic noir a été remarquée.