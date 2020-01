"Food traboule" et suites connectées pour faire revivre une icône du Vieux Lyon

Dédale d'escaliers, de terrasses et de jardins secrets niché au cœur du Vieux Lyon , le bâtiment accueille depuis peu un "food court" de chefs et 14 suites connectées offrant le confort d'un hôtel quatre étoiles.

"C'était Pompéi!"

Inoccupé depuis trois ans, le bâtiment a exigé des travaux de rénovation considérables. "C'était Pompéi!", résume Nathalie Grynbaum, l'une des fondatrices de MiHotel.

"On a pris des risques énormes mais on y croit!", assument Tabata et Ludovic Mey, qui ont financé seuls, avec leur banque, les près de 3 millions d'euros du chantier. Le projet a été fortement soutenu par la ville, qui avait racheté il y a quelques années le bâtiment pour le sauver de la ruine et a assuré le ravalement des façades. Reste à faire revenir les Lyonnais dans un quartier qu'ils ont largement déserté depuis qu'il s'est vendu au tourisme de masse.