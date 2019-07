Facebook édite un guide de voyage pour visiter Lyon

De la virtualité des réseaux sociaux à la réalité d'un voyage. Facebook regorge de bons plans et de conseils à travers les groupes qui s'y sont constitués. La plate-forme a décidé de les mettre à profit dans un guide papier pour rassembler les meilleures adresses de Lyon.

Qui aurait cru qu'un jour Facebook investirait la vraie vie? Le réseau social qui se targue de rassembler plus de 22 millions de groupes actifs chaque mois se révèle être une mine d'or en matière de bons restaurants, d'endroits à visiter pour sortir des sentiers battus, en concerts insolites ou en rassemblements loufoques... Puisque ce sont les acteurs eux-mêmes de tous ces événements qui communiquent directement via Facebook.

Le réseau social a donc sollicité des communautés comme Wanted Community Lyon, Sortir à Lyon ou encore Exposition(s) à Lyon, pour plancher sur un guide pratique qui révèle les secrets des meilleurs spots de la capitale des Gaules. Objectif: éclairer les visiteurs sur d'autres centres d'intérêt que le sempiternel Vieux-Lyon et son quartier Saint-Jean. Imaginé en partenariat avec l'Office de tourisme de Lyon, ce recueil indique notamment les endroits accessibles avec une Lyon City Card, un passeport culturel pour découvrir la ville.

"Le Guide des Envies lyonnaises, mention praline" est disponible gratuitement dans toutes les adresses sélectionnées ainsi qu'à l'Office de tourisme, et téléchargeable en anglais et en français via l'adresse cityguides.fb.com.

Si Paris n'a pas encore fait l'objet de l'un de ces city guides, Bordeaux a été la première ville française à inaugurer le concept. Facebook a également sorti un guide autour de Leipzig, Lisbonne, Oslo et Saint-Pétersbourg.