Excursions en Belgique : les plus beaux panoramas à voir en promenade - © Laurent Caputo / 500px - Getty Images/500px Plus

Le tourisme noir jaune rouge est en plein essor cet été et internet grouille de bons plans et de chouettes expériences à faire, voir ou vivre un peu partout en Belgique. Si vous êtes en manque de beaux paysages, pas besoin de vous rendre dans des pays exotiques pour en prendre plein la vue, des panoramas de dingue, on en a aussi en Belgique ! Si vous êtes fans de rando, bivouacs et autres expéditions souvent qualifiées d’exotiques, vous allez pouvoir vous rassasier cette année sans prendre l’avion puisque la RTBF vous propose de (très) nombreuses possibilités d’aventures en Belgique. Les chasses aux trésors à faire avec les enfants (ou pas), la vallée de sorcières, les jeux de pistes de la Vallée des saveurs, la Belgique regorge de petits endroits insolites qui vous occuperont tout l’été (et au-delà). Pour les plus aventureux, vous pouvez carrément partir en bivouac (si si !) armés de vos chaussures de rando. D’ailleurs, attention, il ne faut pas prendre n’importe quoi comme chaussures au risque d’avoir mal aux pieds et de vous gâcher une aventure agréable (à la base). Et pour tous ceux qui aiment se promener et voir des paysages magnifiques, voici une sélection des plus beaux panoramas à voir en Belgique !

Bérismenil, où les Celtes vivaient Les Celtes ne sont pas moins intelligents que les romains et ils ont su choisir des endroits stratégiques pour y construire leurs fortifications. Ils sont passés par les Ardennes et dans la région de Bérismenil qui offre aujourd’hui un sublime panorama entre monts, forêts et rivières, en longeant les témoignages du passé. Infos pratiques : Difficulté : terrain accidenté

Distance : 5 km

Trajet : balade dite de Cheslé, départ de l’église de Bérismenil. Suivre les balises en croix jaunes jusqu’à Cheslé, longer le site jusqu’au dernier rempart en suivant le nouveau balisage ' Eislek trail' (plaque blanche et liseré bleu), descendre jusqu’aux rives de l’Ourthe et suivre à nouveau les balisages en croix jaunes.

Eislek trail' Plus d’info : nadrin-le-herou.be Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Quentin Libar (@quentinlibar) le 31 Mai 2020 à 1 :08 PDT

Le tombeau du géant à Botassart Classé "patrimoine exceptionnel de Wallonie" et "patrimoine naturel d’intérêt paysager", vous l’avez certainement déjà vu puisqu’il est l’un des panoramas les plus connus de Belgique et, surtout, des plus photographiés. En suivant le sentier ou la route, on se retrouve devant une superbe boucle de la Semois. Son nom provient d’une légende, un géant y aurait été enterré après avoir refusé d’être capturé par les romains et de devenir gladiateur à Rome. Infos pratiques : Difficulté : montée douce

Distance : 4 km

Trajet : à Bottassart, prendre la rue de Châteaumont et suivre les promenades 4-5

promenades 4-5 Plus d’info : luxembourg-belge.be Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @mamounette_b le 12 Sept. 2018 à 1 :29 PDT

Le haut plateau des Fagnes Un incontournable des balades grandioses en Belgique, le haut plateau des Fagnes ne déçoit jamais. Qu’il fasse beau, qu’il pleuve ou qu’il neige, les paysages sont superbes. Les caillebotis parcourent la lande qui s’étend à perte de vue, un exotisme qui nous feraient presque croire qu’on se promène dans le grand Canada sauvage. Infos pratiques : Difficulté : facile

Distance : 8,3 km

Trajet : départ au Signal de Botrange, suivre les balises aux rectangles bleus, logo myrtilles

Plus d’info : ostbelgien.eu Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harald Breit (@habeh_insta) le 10 Déc. 2018 à 11 :18 PST