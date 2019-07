Europa-Park rouvre son quartier scandinave, touché par un incendie en 2018

Plus d'une année après le vaste incendie qui avait ravagé le quartier scandinave, Europa-Park a rouvert le 23 juillet la zone thématisée aux couleurs des maisons nordiques, qui a bénéficié d'une campagne de reconstruction nécessitant le travail d'une centaine d'ouvriers.

Si la saison a débuté officiellement le 6 avril pour le parc de Rust, en Allemagne, le quartier scandinave dévoile son nouveau visage à partir de cette semaine. Ce sont 3.200 m2 de loisirs qui s'ajoutent au parcours de visite. On peut ainsi avoir de nouveau accès au bateau-balançoire "Vindjammer" et à l'attraction "Fjord Rafting". L'esprit nordique, avec les maisons en bois et la culture hygge, concourt à donner l'impression de déambuler à Oslo ou Stockholm. Le parc précise que le "Fjord Restaurant" a été reconstruit dans le style d'une maison campagne scandinave.

Le quartier scandinave est un des plus emblématiques d'Europa-Park, puisqu'il a ouvert en 1992.

L'année dernière, Europa-Park avait réussi à battre un nouveau record d'affluence, en accueillant plus de 5,6 millions de visiteurs et ce, malgré l'incendie qui avait détruit une partie du quartier scandinave. Les flammes avaient ravagé l'attraction Pirates de Batavia, située dans la zone hollandaise, dont la réouverture, quant à elle, est prévue pour 2020.

Le parc de Rust est le deuxième le plus fréquenté en Europe, après Disneyland Paris.

Europa-Park est ouvert jusqu'au 3 novembre.