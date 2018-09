Europa-Park élu meilleur parc d'attractions au monde

Le célèbre parc d'attractions européen a battu des poids lourds américains comme Disneyland et Disneyworld et Universal Studios lors de l'édition 2018 des Golden Ticket Awards.

Les lecteurs d'Amusement Today, qui forment le gros de l'industrie dédiée aux parcs à thèmes, ont plébiscité le parc allemand situé à Rust, entre la Forêt Noire et les Vosges, qui accueille plus de 5,5 millions de visiteurs par an.

Les Golden Ticket Awards élisent chaque année les meilleurs parcs à thèmes au monde.

Grâce à ses attractions et ses manèges, mais aussi ses différents quartiers dédiés aux pays d'Europe, Europa-Park a su tirer son épingle du jeu. Le parc a aussi pu compter sur des productions live originales ainsi qu'à la présence d'un restaurant doublement étoilé, l'Ammolite-The Lighthouse Restaurant. C'est le seul parc à thème au monde à offrir une telle expérience culinaire à ses visiteurs. Le parc est aussi doté de cinq hôtels thématiques.

Parmi les nouveautés dévoilées cette année, on note que l'attraction CanCan Coaster a été remise au goût du jour, en gardant son inspiration du Moulin Rouge parisien, mais aussi l'arrivée de l'ours Paddington dans le quartier britannique ainsi que plusieurs nouvelles expériences en réalité virtuelle.

Le reste des lauréats de ces prix internationaux se concentrent aux Etats-Unis, comme le montre le classement ci-dessous:

- Meilleur parc d'attraction: Europa-Park, Rust, Allemagne

- Meilleur parc aquatique: Schlitterbahn Waterpark Resort, New Braunfels, Texas (Etats-Unis)

- Meilleur parc marin: SeaWorld Orlando, Orlando, Floride (Etats-Unis)

- Meilleures montagnes russes en acier: Fury 325, Carowinds, Charlotte, Caroline du Nord (Etats-Unis)

- Meilleure nouvelle attraction: Steel Vengeance, Cedar Point, Sandusky, Ohio (Etats-Unis)

- Meilleur événement d'Halloween: Halloween Horror Nights à Universal Orlando (Etats-Unis)

- Meilleur événement de Noël: Smoky Mountain Christmas à Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee (Etats-Unis)

- Meilleurs spectacles: Dollywood, Pigeon Forge (Etats-Unis)