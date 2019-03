Etats-Unis: un sentier de randonnée reliera les côtes est et ouest

D'ici quelques années, un projet de sentier de 6.400 km permettra aux randonneurs et aux cyclistes de traverser 12 Etats américains et de s'adonner au VTT en rase campagne et dans les montagnes, loin de la circulation automobile.

L'itinéraire précis de ce sentier ne sera dévoilé qu'au printemps,mais on sait déjà que plus de la moitié des 6.437 km est balisée, une bonne partie émanant des sentiers existant déjà dans le pays.

Cette idée date de plus de trente ans et d'ici quelques années, le Great American Rail-Trail permettra de relier l'Etat de Washington (ouest) à la ville de Washington (capitale fédérale à l'est), à vélo ou à pied.

Les sentiers seront séparés des routes carrossables, ils relieront les différentes voies vertes et anciennes voies ferrées à d'autres chemins préexistants.

"Alors que nous commençons le voyage pour achever le Great American Rail-Trail, nous embarquons dans l'unique et le plus grand projet de sentier de randonnée dans l'Histoire des Etats-Unis", a noté Keith Laughlin, président du Rails-to-Trails Conservancy, le groupe en charge du projet, dans un communiqué.

"[Un projet] qui intègre un important héritage d'unité, d'ambition et d'accès au plein air pour toute la nation. [Un projet] qui représente une opportunité de faire quelque chose de grand pour l'Amérique."

Cette initiative grandiose est à des années de son achèvement mais le groupe a déjà présenté 12 sentiers qui forment le réseau comprenant le Cowboy Recreation and Nature Trail du Nebraska, et le Palouse to Cascades States Park Trail de Washington.