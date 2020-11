Et si vous commenciez déjà à planifier vos futurs voyages ?

Alors que les vols "sans destination" se multiplient à travers le monde, National Geographic entend bien nous faire voyager avec la nouvelle édition de sa liste annuelle des meilleures destinations. De quoi nous rendre nostalgiques des longues files d'attente à l'aéroport.

En ces temps de pandémie, le magazine américain a décidé de choisir le thème "Dream Now, Go Later" ("Rêvez maintenant, partez plus tard") comme fil conducteur de son classement des 25 destinations à visiter en 2021.

Des lieux inspirants qui représentent autant de "communautés résilientes, d'efforts de conservation innovants et d'opportunités passionnantes pour de futures explorations".

La liste répartit les lieux choisis en cinq catégories : nature, aventure, culture, durabilité et famille.