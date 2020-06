Parce qu’elle ne vous a pas livré tous ses secrets, la France pourrait bien vous surprendre durant vos prochaines vacances. Mieux qu’un guide, retrouvez chaque jour les recommandations de la rédaction d’ETX Studio qui vous livre ses conseils de locaux pour un été dépaysant, sans décalage horaire. En route pour la Côte d’Azur et le soleil de Saint-Raphaël.

Pause fraîcheur dans une grotte Offrez-vous une parenthèse fraîcheur à la grotte de Saint-Cézaire. Située à une cinquantaine de minutes de route de Saint-Raphaël, la cavité offre une tout autre image de ce que l'on se fait de la Côte d'Azur. Vous ne serez pas seuls sur place bien sûr, mais l'endroit laisse un souvenir indélébile. La grotte fut découverte en 1890 par un agriculteur qui défrichait un champ. On y partage un formidable voyage au centre de la Terre, à 40 mètres de la surface. Dans un tout autre style, pour ceux qui veulent absolument arpenter les belles îles méditerranéennes, direction la prison de l'homme au masque de fer, située sur l'île Sainte-Marguerite, juste en face de Cannes. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pays de Grasse Tourisme (@paysdegrassetourisme) le 22 Août 2019 à 7 :34 PDT

Randonnées azuréennes Et si on allait prendre un bain de soleil à Saint-Raphaël - © ICHAUVEL - Getty Images Laissez tomber les plages et partez en randonnée au Lac de l’Ecureuil et au Pic de l’Ours dans le Massif de l’Estérel. Le départ est donné depuis Saint-Raphaël. Comptez 3h50 de marche pour le tracé le plus court, mais l’effort en vaut la chandelle. On serpente entre les roches ocre, la verdure sauvage avec la mer en point de mire. La récompense ? Un panorama à couper le souffle avec vue du Mercantour jusqu’au Golfe de Saint-Tropez. Pour une balade plus rafraîchissante, les sentiers autour de Sillans-la-Cascade vous promettent des bains en pleine nature.

Bon plan plages désertes ou paradisiaques Et si on allait prendre un bain de soleil à Saint-Raphaël - © Pakin Songmor - Getty Images Difficile de déplier sa serviette sur du sable confortable tout en évitant la foule… Mieux vaut poursuivre la route après Saint-Aygulf et Sainte-Maxime. Repérez les mini-plages qui se vident à partir de 17h... Si vous ne pouvez attendre jusqu’à ce créneau horaire, direction la plage de Saint-Aygulf. Le spot est idéal pour les familles car on a pied très loin ! Dernière alternative : se trouver un espace dans les nombreuses criques le long des roches rouges de l’Estérel.

Pique-niquer à l’abri des regards Et si on allait prendre un bain de soleil à Saint-Raphaël - © Karl Nacreon - Getty Images/iStockphoto Sortie pizza en fin de journée ! Les camions pullulent dans toute la région durant l’été. On s’achète une bouteille de rosé et on pose sa serviette sur la plage du Débarquement au Dramont. C’est le début d’une belle soirée à regarder le soleil se coucher.